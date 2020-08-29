Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, kız kardeşi Elsy Valencia'yı kurtaran emniyet güçlerine ve destek veren herkese teşekkür etti. Fenerbahçe de resmi sitesinden yaptığı açıklamada yıldız oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Geçtiğimiz günlerde 8 kişilik silahlı bir grup tarafından kaçırılan Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, Ekvador polisinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Ekvadorlu futbolcunun kardeşinin kurtarılma anı görüntüleri de sosyal medyada büyük ses getirdi.

Enner Valencia, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kardeşinin kurtarılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Ben ve ailem adına teşekkür ederim. Bu zorlu zamanımda sevgi ve desteklerini gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, yeni transfer Enner Valencia'nın silahlı bir grup tarafından kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia'nın kurtarılması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçemizin yeni transferi Enner Valencia'nın 17 Ağustos 2020 tarihinde silahlı bir grup tarafından kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia'nın, Ekvador hükümeti ve polisi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonunda kurtarıldığı bilgisini almış bulunmaktayız. Futbolcumuz Enner Valencia, kız kardeşi Erci Valencia ve Valencia ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: DHA