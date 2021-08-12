Son Dakika: Dinamo Batum'u eleyen Sivasspor, Konferans Ligi play-off turunda Kopenhag'la eşleşti
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Son Dakika: Dinamo Batum'u eleyen Sivasspor, Konferans Ligi play-off turunda Kopenhag'la eşleşti

Son Dakika: Dinamo Batum'u eleyen Sivasspor, Konferans Ligi play-off turunda Kopenhag'la eşleşti
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Son dakika: UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 2-1'in rövanşında Sivasspor, sahasında Dinamo Batum'la 1-1 berabere kaldı ve play-off turunda Kopenhag'ın rakibi oldu.

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Batum'u eleyerek play-off turunda Kopenhag'ın rakibi oldu.

TUR BİLETİNİ FELİX GETİRDİ

Gürcistan'daki maçı 2-1 kazanan Sivasspor, sahasında mücadelenin normal süresini 1-0 yenik kapattı. Temsilcimiz uzatma devrelerinin 109. dakikasında Jorge Felix'in attığı golle tur biletini kaptı. Yiğidolar, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak. İlk maç 19 Ağustos'ta Sivas'ta oynanacak.

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