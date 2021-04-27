Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi

Son dakika: Arnavutluk polisi, Thodexin kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve operasyon düzenledi. Baskında Özer'i saklayanlar gözaltına alınırken, kendisine ulaşılamadı.

Yaklaşık 400 bin kişiyi dolandırıp 2 milyar dolar vurgun yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçmıştı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Özer, İnterpol tarafından da arananlar listesine eklendi. Türkiye'nin Arnavutluk resmi makamlarıyla kurduğu irtibat sonrası, Özer ülkede didik aranmaya başlandı. Arnavutluk polisi bugün Özer'in yerini tespit etti ve saklandığı eve operasyon düzenledi. Ancak operasyonda Özer'e ulaşılamazken, kendisini saklayanlar gözaltına alındı.

TUTUKLU SANIK BULUNMUYOR

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınan 62 kişi serbest bırakıldı. Şüphelilerden 28'i hakkında "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi

AĞABEYİ VE KIZ KARDEŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan, Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

FİRARİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.

AĞABEYİNİN 'RESMİ OLMAYAN ORTAK' OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Firari Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi Serap Özer'in şirketin, mali işler ve muhasebesinden sorumlu kişi olduğu, ağabeyi Güven Özer'in ise resmi olmayan ortağı olduğu iddia edildi.