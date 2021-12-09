Son Dakika: Sergen Yalçın'ın yerini alması beklenen Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım - Haberler Spor
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Son Dakika: Sergen Yalçın'ın yerini alması beklenen Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım

Son Dakika: Sergen Yalçın'ın yerini alması beklenen Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Siyah-Beyazlılar'da Sergen Yalçın dönemi resmen son buldu. Göreve Şenol Güneş'in geçeceği konuşuldu ancak deneyimli hocadan tam tersi bir açıklama geldi. Güneş, takım çalıştırmak istemediğini ifade etti.

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, Beşiktaş defterini açılmadan kapattı. En son A Milli Takım'da görev yapan Güneş, dinleneceğini ve takım çalıştırmayacağını açıkladı.

"DOSTLUĞUMUZ BAKİ"

Fanatik'e açıklamalarda bulunan Güneş, "Başkanla dostluğumuz baki. Ama sezon ortasında Beşiktaş ya da bir başka kulüpte çalışmak istemiyorum. Yeni sezona kadar dinleneceğim. Beşiktaş'a da Sergen'e de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Sergen Yalçın'ın yerini alması beklenen Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım

A MİLLİ TAKIM SÜRECİ YORDU

A Milli Takım'da Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası Elemeleri'nde tatsız sonuçlar alan Güneş, yoğun eleştirilerden dolayı görevi bırakmak zorunda kalmıştı. Güneş'in Milli Takım sürecinden dolayı yorgun olduğu, sezon sonuna kadar bir takımda görev almayacağı öğrenildi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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