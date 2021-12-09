Son Dakika: Sergen Yalçın'ın yerini alması beklenen Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, Beşiktaş defterini açılmadan kapattı. En son A Milli Takım'da görev yapan Güneş, dinleneceğini ve takım çalıştırmayacağını açıkladı.

"DOSTLUĞUMUZ BAKİ"

Fanatik'e açıklamalarda bulunan Güneş, "Başkanla dostluğumuz baki. Ama sezon ortasında Beşiktaş ya da bir başka kulüpte çalışmak istemiyorum. Yeni sezona kadar dinleneceğim. Beşiktaş'a da Sergen'e de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

A MİLLİ TAKIM SÜRECİ YORDU

A Milli Takım'da Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası Elemeleri'nde tatsız sonuçlar alan Güneş, yoğun eleştirilerden dolayı görevi bırakmak zorunda kalmıştı. Güneş'in Milli Takım sürecinden dolayı yorgun olduğu, sezon sonuna kadar bir takımda görev almayacağı öğrenildi.

??Beşiktaş Teknik Direktörü #SergenYalçın görevinden istifa etti



Sizce, #Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler (@Haberler) December 9, 2021

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet