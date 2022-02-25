Son dakika: Savaş akaryakıtı da vurdu! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı aştı - Haberler
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Son dakika: Savaş akaryakıtı da vurdu! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı aştı

Haberler.com, Mesut Şahin - Ekonomi
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Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşıyla artan brent petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansıdı. Benzinin litresi 1 lira 61 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 51 kuruş arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam sonrası, bazı şehirlerde fiyat 17 lirayı aşacak.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle petrol fiyatları tavan yaptı. Brent petrolün varili 100 doları aşarak 8 yılın zirvesine çıktı. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 1 lira 61 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompaya yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Motorin, Benzin, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (8)

Mem Mem:

Bu zor dönemde, devlet halkina bir kıyaklık yapsın ve Vergileri bir yılliğına sıfırlasın...Bakın o zaman fiyatlar nasıl düşecek...Haa, birde önümüzde seçimler var, hem halk kazanır hemde iktidar..

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Orcun Yazicioglu:

akaryakıt fiyatlarıda bahane arıyordu zaten savaş tuzu biberi oldu :D

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ERKAN :

şimdi çıkar bir zekai avrupada şu para diye bizde halen ucuz der

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