Son Dakika! Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma süresi 6 ay uzatıldı
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Son Dakika! Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma süresi 6 ay uzatıldı

31.12.2020 09:26 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:58

Son dakika! Sağlık çalışanlarının bugün sona eren toplu taşımadan ücretsiz yararlanma süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 31.12.2020 ( bugün ) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ücretsiz ulaşım ve kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma hakkı 6 ay uzatıldı.

30 HAZİRAN 2021'E KADAR ÜCRETSİZ YARARLANACAK

Karar kapsamında, sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden; Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Son Dakika! Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma süresi 6 ay uzatıldı
Son Dakika! Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma süresi 6 ay uzatıldı

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