Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi
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Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi

16.10.2020 14:43 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:30

Son dakika: Reuters, Türkiye'nin Sinop'ta S-400'leri test ettiğini öne sürdü. Dünyaca ünlü haber ajansı füze atışı yapıldığına dair görüntülerin elinde olduğunu belirtti.

Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, Türkiye'nin elinde bulunduğu S-400'ler ile ilgili son dakika koduyla bir haber geçti. İddiaya göre, Sinop'ta test sahasında füze atışının yapıldığı öne sürüldü. Reusters atışa ait görüntülerin elinde olduğunu belirtti.

3 HAFTA ÖNCE SEVK EDİLMİŞTİ

Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma ihtiyacına binaen Rusya'ndan satın alınan ve geçtiğimiz sene teslimatı tamamlanan S-400'ler, atışlı testlerinin icra edilmesi amacıyla yaklaşık 3 hafta önce Sinop'a sevk edilmişti.

TÜRKİYE NAVREX YAYIMLAMIŞTI

Türkiye, hafta başında 16-17 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere Karadeniz üzerinde füze ataşı yapacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış tatbikatı için de Navtex (denizcilik duyurusu) mesajı yayımlamıştı.

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA GERGİK

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan ABD, bu sisteminin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara'yı uyarmıştı.

Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye'yi savunma sistemi F-35 programından çıkarmıştı. ABD, Türkiye'yi S-400'leri kullanılmaya başlaması durumunda da yaptırımla tehdit etmişti. Senato'da kabul edilen yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor.

TÜRKİYE İLE RUSYA 2017'DE ANLAŞMA İMZALADI

Türkiye ve Rusya, 2 milyar 500 milyon dolarlık S-400 anlaşmasını 2017'de imzalamış, Haziran 2019'da da hava savunma sistemleri Türkiye'ye nakledilmişti.

Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi

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Haber Yorumları (28)
TÜRK: 2,7 milyar dolara kendimiz geliştirir, kendimiz üretirdik ve ülkeye istiham saglardık.
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DUSUNUR: Bizim medyadan degilde neden hep baska yayin kurulusundan ogreniyoz herseyi .....
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NE VAR YANİ: kimse yapmadik yapmayacagiz demediki bos ara gazi vermisler
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