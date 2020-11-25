Son dakika... Referans Bahçeşehir'de sona yaklaşıldı

Son dakika ekonomi haberi... Referans Bahçeşehir projesinde, yatırım kararı alındığı günden bu yana söz verilen teslim tarihine sadık kalmak için çalışmaların pandemi kurallarına dikkat edilerek devam ettiği açıklandı.

Referans Bahçeşehir projesinde, yatırım kararı alındığı günden bu yana söz verilen teslim tarihine sadık kalmak için çalışmaların pandemi kurallarına dikkat edilerek devam ettiği açıklandı.

Kiler GYO tarafından hazırlanan Referans Bahçeşehir projesinin inşaatı ve satışları devam ediyor. Referans Bahçeşehir projesinde, yatırım kararı alındığı günden bu yana söz verilen teslim tarihine sadık kalmak için çalışmaların pandemi kurallarına dikkat edilerek devam ettiği açıklandı. Verilen bilgiye göre, 2021 yılında yatırımcılarına teslim edilecek proje, yaklaşık 26 bin metrekare arsa üzerinde 463 konut ve 34 ticari ünite yer alıyor. Projesinde 1+1, 2+1, 3+1, 3,5+1, 4+1 ve 4,5+1'den oluşan dairelerin satışı ve inşaatı sürerken, 64 metrekareden başlayıp 376 metrekareye kadar çıkan projede metrekare fiyatları ise 6 bin 500 TL'den başlıyor. Yüzde 60'ı satılan projenin yüzde 40'ı ise yatırımcılarını bekliyor.

"Yatırımcı ilgisi yoğun"

Projenin satışını üstlenen Temeltaş Proje Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Temeltaş "Proje, 2021 yılında yatırımcılarına teslim edilecek. Biz de yatırımcı ilişki ağımızı pandemi dönemine rağmen canlı tutarak proje konusunda kendilerini bilgilendirmeye devam ettik. Ülkelerarası seyahat kısıtlamalarına rağmen gelen misafirlerimizin de projeye ilgisinden memnunuz. Lokasyon ve kira getirisi ile yatırımcıların Referans Bahçeşehir'e ilgisinin en önemli nedenlerinden biri de projenin 2021 yılında teslim edilecek olması. İstanbul'a değer katan bu projeye halkımızın ilgisi şu an için oldukça yüksek " diye konuştu.

Projenin lokasyonu hakkında şu bilgiler verildi: "Geniş peyzaja sahip proje doğal ışık alan kapalı yüzme havuzları, basketbol sahası, fitness alanı, Türk hamamı, sauna, çocuk kulübü, çim aktivite ve açık sinema alanı, dinlenme terasları ve peyzaj havuzları bulunuyor. 34 adet cadde mağazasının da yer aldığı ve inşaatın devam ettiği proje Aralık 2021'de teslim edilecek. Bulunduğu lokasyonla hem yatırımcıların hem de şehir yaşamının merkezinde olmak isteyen alıcılarına imkanlar sunan projeye yabancı yatırımcıların ilgisi de artarak devam ediyor. Bahçeşehir merkezde TEM Otoyolu'nun hemen yanında yükselen proje, Kuzey Marmara Otoyolu, 3'üncü Çevreyolu ve bağlantı yolları, Marmaray, Metro hattı, İstanbul Havalimanı gibi önemli lokasyonların kesişim noktasında yer alıyor". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı