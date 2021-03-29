Son Dakika: Ramazan ayında toplu iftar ve sahurlar pandemi kapsamında yasaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Ramazan ayında toplu iftar ve sahurlar pandemi kapsamında yasaklandı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayıyla ilgili yeni tedbir kararlarını da açıkladı. Buna göre; Ramazan ayında toplu iftar ve sahurlar pandemi kapsamında yasaklandı. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak" ifadelerini kullandı.

"KAFE VE RESTORANLARA BAZI KATKILAR SAĞLAYACAĞIZ"

Ayrıca Erdoğan, "Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır" dedi.

Son Dakika: Ramazan ayında toplu iftar ve sahurlar pandemi kapsamında yasaklandı

İlgili Haberler

Yatarak Kuran dinlenir mi? Kuranı Kerim dinlemek farz mıdır?
Yatarak Kuran dinlenir mi? Kuranı Kerim dinlemek farz mıdır?
Ramazanın ilk günü ne zaman 2021? Ramazan ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Ramazanın ilk günü ne zaman 2021? Ramazan ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Servet Uzun
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Vladimir Putin Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie Hande Erçel Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Petrol Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Ramazan ayında toplu iftar ve sahurlar pandemi kapsamında yasaklandı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 20:35:58. #1.15#
title