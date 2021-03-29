Son Dakika: Ramazan ayında toplu iftar ve sahurlar pandemi kapsamında yasaklandı

Son dakika: Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayıyla ilgili yeni tedbir kararlarını da açıkladı. Buna göre; Ramazan ayında toplu iftar ve sahurlar pandemi kapsamında yasaklandı. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak" ifadelerini kullandı.

"KAFE VE RESTORANLARA BAZI KATKILAR SAĞLAYACAĞIZ"

Ayrıca Erdoğan, "Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır" dedi.