Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak

Son dakika: Pfizer/BioNTech firmalarının geliştirdiği ve yüzde 95'in üzerinde başarı sağlayan korona aşısının maliyeti belli oldu. İki doz halinde uygulanan aşı Avrupa ülkelerine 31 euroya (yaklaşık 280 lira) mal olacak.

Avrupa Birliği (AB) ve birlikte aşı geliştiren ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech şirketleri arasında tedarik anlaşması imzalandı. AB, 300 milyon doz aşı karşılığında 4,65 milyar euro ödeme yapacak.

AŞININ MALİYETİ 31 EURO

Bu kapsamda, Avrupa Birliği "BNT162b1" adlı aşının dozuna 15,5 euro (yaklaşık 140 Türk lirası) ödeyecek. Aşı iki doz halinde uygulandığından, maliyeti 31 euroya (yaklaşık 280 Türk lirasına) denk geliyor.

KORUYUCU ETKİSİ YÜZDE 95

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin şirketi BioNTech ile ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'ın geçen hafta müjdesini verdiği koronavirüs aşısıyla ilgili geçtiğimiz günlerde kritik bir açıklama yapılmıştı. Aşının virüse karşı koruyucu etkisinin yüzde 90'dan yüzde 95'lere yükseltildiği belirtilmişti.

65 YAŞ ÜSTÜNDE YÜZDE 94 ORANINDA ETKİLİ

Pfizer ve BioNTech tarafından paylaşılan verilerde koronavirüs aşısının 65 yaş üzerinde olanlarda etkisinin yüzde 94 oranında olduğunu açıkladı.