Son Dakika: PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verdi
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Son Dakika: PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verdi

Son Dakika: PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verdi
Haberler.com - Haberler | Spor

Son dakika: Galatasaray'da Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao'nun cezası belli oldu. PFDK, Brezilyalı savunmacıya 8 maç ceza verdi.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında Galatasaraylı Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atması sonrası kırmızı kartla oyundan atılmıştı. PFDK, Brezilyalı savunmacının cezasını açıkladı.

21 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

Marcao'ya 8 maç ceza veren PFDK yaptığı açıklamada, "Galatasaray A.Ş sporcusu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın, 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 resmi müsabakadan men ve 21.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verdi - Haberler Spor
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