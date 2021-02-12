Son Dakika: Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son Dakika: Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı

12.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:50
Son Dakika: Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı

Son dakika: Süper Lig'in 25. haftasında Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı. Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı, saati değişen ikinci Süper Lig karşılaşması oldu.

Galatasaray - Kasımpaşa maçının saatinin değişmesinin ardından TFF, Beşiktaş'ın başvurusu üzerine Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının saatini de değiştirdi.

Süper Lig'in 25. haftasında Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacağı açıklanan Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı da saat 16:00'ya alındı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ DE BAŞVURU YAPMIŞTI

Beşiktaş yönetimi ülke için verilen kar alarmı sonrası TFF'ye maçın saatinin değişikliği için başvuruda bulunmuştu.

Pazar günü tüm Türkiye'de etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Süper Lig'de saat değişen mücadele sayısı ikiye yükseldi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Osman Kavala Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Hadise Aleyna Tilki Merve Dizdar
Spor Metin Oktay Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Uzay İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 15:52:30. #1.16#
title