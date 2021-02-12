Son Dakika: Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı
Son dakika: Süper Lig'in 25. haftasında Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı. Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı, saati değişen ikinci Süper Lig karşılaşması oldu.
Galatasaray - Kasımpaşa maçının saatinin değişmesinin ardından TFF, Beşiktaş'ın başvurusu üzerine Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının saatini de değiştirdi.
Süper Lig'in 25. haftasında Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacağı açıklanan Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı da saat 16:00'ya alındı.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ DE BAŞVURU YAPMIŞTI
Beşiktaş yönetimi ülke için verilen kar alarmı sonrası TFF'ye maçın saatinin değişikliği için başvuruda bulunmuştu.
Pazar günü tüm Türkiye'de etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Süper Lig'de saat değişen mücadele sayısı ikiye yükseldi.