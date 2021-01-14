Son Dakika! Beşiktaş-Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek
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Son Dakika! Beşiktaş-Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek

14.01.2021 13:06 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:37

Son dakika! Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Pazar günü oynanacak olan derbi maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak derbi maçta Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı belirtildi.

MHK'den yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar;

15 OCAK CUMA

19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

16 OCAK CUMARTESİ

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy

16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

17 OCAK PAZAR

13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor: Koray Gençerler

16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Cüneyt Çakır

18 OCAK PAZARTESİ

19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

Son Dakika! Beşiktaş-Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Haber Yorumları (1)
AFYONLU: 6ALATASARAYI ÖPÜCEZ.
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