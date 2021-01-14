Son Dakika! Beşiktaş-Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Son dakika! Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Pazar günü oynanacak olan derbi maçı Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak derbi maçta Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı belirtildi.
MHK'den yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar;
15 OCAK CUMA
19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
16 OCAK CUMARTESİ
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy
16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar
17 OCAK PAZAR
13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor: Koray Gençerler
16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Cüneyt Çakır
18 OCAK PAZARTESİ
19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler