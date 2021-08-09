Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza 17 kuruş zam geldi
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Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza 17 kuruş zam geldi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Oto gaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), oto gaza zam geldiğini duyurdu. 17 kuruşluk fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompaya yansıyacak.

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 4,88'den satılan oto gazın litresi 5,05'e çıkacak. Oto gazın litresi Ankara'da 4,92'den 5,09'a, İzmir'de 4,77'den 4,94'e yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza 17 kuruş zam geldi
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haber Yorumları (8)
MEHMET YILMAZ: Karadeniz'de gaz bulmuştuk. Kaç yıllığına karşılıyoruz :))
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ÇINAR SARAÇ: Olsun ucuzlayacak zamanı gelsin, boş yere çay atmıyorlar çay ata ata oto gaz da ucuzlar hahaha
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MERİC KAMİLOGLU: ben zaten hep 50 tl lik alıyorum
Cevap Yaz 2 11 Yayından Kaldır
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500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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