Son Dakika! Oruç Reis'in Akdeniz'deki görev süresi 29 Kasım'a kadar uzatıldı
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Son Dakika! Oruç Reis'in Akdeniz'deki görev süresi 29 Kasım'a kadar uzatıldı

21.11.2020 12:06 | Son Güncelleme: 21.11.2020 12:18

Son dakika! Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için yeni Navtex ilan edildi. Bu kapsamda Oruç Reis'in görev süresinin 29 Kasım'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmaları için yeni bir adım daha geldi. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 29 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemi. Cihaz, kıyıdan 740 km (yaklaşık 400 NM) uzaklıkta tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır.

Navtex yayınları 4 saatte bir ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hava raporu yayınları ise basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır. Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır. Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder.

Son Dakika! Oruç Reis'in Akdeniz'deki görev süresi 29 Kasım'a kadar uzatıldı

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