Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Başarılı cimnastik sporcusu Ferhat Arıcan, Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak ülkemizi cimnastik tarihinde ilk kez madalya ile tanıştırdı.

Ferhat Arıcan, bronz madalya kazandı!

Tokyo 2020'de artistik cimnastik paralel barda Ferhat Arıcan, bronz madalya kazandı.

15.633'lük puanı ile artistik jimnastik paralel bar finalinde üçüncü sırada yer alan Ferhat Arıcan, bronz madalyanın sahibi oldu.

İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan paralel bar finalinde 15.633 derecesiyle bronz madalya kazanarak Olimpiyat tarihimizde madalya kazanan ilk cimnastikçimiz oldu

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını...
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını...
Yasemin Adar, kadın güreşinde Türkiye adına madalya kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti
Yasemin Adar, kadın güreşinde Türkiye adına madalya kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları (1)
FAKIR: helal olsun kardeşime
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Jülide İskenderoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Tuğba Özay Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Mesut Özil Mete Gazoz Valentin Rosier Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 11:47:55. #1.15#

title