Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi
Son dakika: Başarılı cimnastik sporcusu Ferhat Arıcan, Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak ülkemizi cimnastik tarihinde ilk kez madalya ile tanıştırdı.
Ferhat Arıcan, bronz madalya kazandı!
Tokyo 2020'de artistik cimnastik paralel barda Ferhat Arıcan, bronz madalya kazandı.
15.633'lük puanı ile artistik jimnastik paralel bar finalinde üçüncü sırada yer alan Ferhat Arıcan, bronz madalyanın sahibi oldu.
İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan paralel bar finalinde 15.633 derecesiyle bronz madalya kazanarak Olimpiyat tarihimizde madalya kazanan ilk cimnastikçimiz oldu
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