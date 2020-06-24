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Son Dakika | Obradovic: "Koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Beko ile yolları ayrılan Sırp antrenör Zeljko Obradivic, "Ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini verdim ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım" dedi.

Son Dakika | Obradovic:
24.06.2020 08:39 | Son Güncelleme: 24.06.2020 08:48

Fenerbahçe Beko ile yolları ayrılan Sırp antrenör Zeljko Obradivic, "Ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini verdim ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım" dedi.

Sarı-lacivertli takımda merakla beklenen Obradovic bilmecesi çözüldü. Fenerbahçe Beko ile büyük başarılara imza atan Obradovic, yönetime 1 yıl takım çalıştırmama kararını bildirdi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan başarılı antrenör, "Geçtiğimiz hafta Başkanımız Ali Koç, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini ile son derece sıcak ve güven veren görüşmeler gerçekleştirdim. Daha sonrasında da Belgrad'a dönmem ve aile ortamımda birkaç gün geçirerek karar almam noktasında kendileriyle mutabık kaldık. Sonuçta ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini verdim ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım" şeklinde konuştu.

"Unutamayacağım anlar yaşattılar"

Obradovic, "Harika geçen yedi yılın sonunda, bana verdikleri destek için eski Başkanımız Aziz Yıldırım'a ve yönetimine, mevcut Başkanımız Ali Koç'a, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy'a ve yönetime kalbimin en derinliklerinden teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra, Maurizio Gherardini tarafından yönetilen ve harika anlar paylaştığımız Erkek Basketbol ofis ekibine de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda teknik ekibimdeki tüm koçlara ve sağlık ekibine, birlikte yaptığımız her şey için ve en önemlisi zor anlarda dahi sahip olduğumuz birliktelik için teşekkür ederim. Bir büyük teşekkürü de yedi yıl boyunca birlikte çalıştığımız oyuncularıma gönderiyorum. Elde ettiğimiz harika sonuçlarda en önemli pay sahibi onlardı. ve elbette özel bir teşekkür de, onlarsız bu işin hiçbir anlam ifade etmediği taraftarlara etmeliyim. Bize bu yedi yıl boyunca her zaman sonsuz destek ve sevgi gösterdiler. Bu süre zarfında, hayatım boyunca unutamayacağım çok fazla anı bana yaşattılar" diye konuştu.

Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulayan 60 yaşındaki koç, "Bu, Fenerbahçe için yeni bir başlangıç, bir son değil. ve eminim ki taraftarlar, bu süreçte de kulübü desteklemeye devam edecek ve eskiden olduğu gibi büyük sportif başarıları kutlama fırsatı yakalayacaklar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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