Son Dakika | Obradovic ile görüşmeler devam ediyor
Son dakika gelişmesine göre - Obradovic ile görüşmeler devam ediyor Sırp koç, İstanbul'dan ayrıldı Fenerbahçe Beko'da sözleşmesi sona erecek olan başantrenör Zeljko Obradovic ile görüşmeler sürüyor.
19.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:22
- Obradovic ile görüşmeler devam ediyor
Sırp koç, İstanbul'dan ayrıldı
İSTANBUL - Fenerbahçe Beko'da sözleşmesi sona erecek olan başantrenör Zeljko Obradovic ile görüşmeler sürüyor. Obradovic, ailesiyle görüşüp sarı-lacivertlilerin son teklifine cevap verecek.
Fenerbahçe'de başantrenör Zeljko Obradovic ile görüşmeler devam ediyor. Yönetimle bir araya gelen Obradovic sabah son görüşmeleri tamamlayıp ülkesine dönüş yaptı. Tecrübeli hoca Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu son teklifi ailesiyle beraber değerlendirip cevabını verecek.
Kaynak: İHA