Son Dakika | Obradovic ile görüşmeler devam ediyor Son dakika gelişmesine göre - Obradovic ile görüşmeler devam ediyor Sırp koç, İstanbul'dan ayrıldı Fenerbahçe Beko'da sözleşmesi sona erecek olan başantrenör Zeljko Obradovic ile görüşmeler sürüyor.

- Obradovic ile görüşmeler devam ediyor Sırp koç, İstanbul'dan ayrıldı İSTANBUL - Fenerbahçe Beko'da sözleşmesi sona erecek olan başantrenör Zeljko Obradovic ile görüşmeler sürüyor. Obradovic, ailesiyle görüşüp sarı-lacivertlilerin son teklifine cevap verecek. Fenerbahçe'de başantrenör Zeljko Obradovic ile görüşmeler devam ediyor. Yönetimle bir araya gelen Obradovic sabah son görüşmeleri tamamlayıp ülkesine dönüş yaptı. Tecrübeli hoca Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu son teklifi ailesiyle beraber değerlendirip cevabını verecek. Kaynak: İHA