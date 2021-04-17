Son Dakika | Norwich City, Premier Lig'e yükseldi
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Son Dakika | Norwich City, Premier Lig'e yükseldi

Son Dakika | Norwich City, Premier Lig'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Norwich City, Championship'in bitimine beş hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek İngiltere Premier Lig'e yükseldi.

Norwich City, Championship'in bitimine beş hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek İngiltere Premier Lig'e yükseldi.

İngiltere Championship'te ligin bitimine beş hafta kala Norwich City, şampiyonluğunu garantiledi ve geçtiğimiz sezon veda ettiği Premier Lig'e geri döndü. City, 2021-2022 sezonunda Premier Lig'de mücadelede edecek.

Norwich City'nin geçmiş sezonları şöyle:

2009-2010 - League One

2010-2011 - Championship

2011-2012 - Premier Lig

2014-2015 - Championship

2015-2016 - Premier Lig

2016-2017 - Championship

2019-2020 - Premier Lig

2020-2021 - Championship - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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