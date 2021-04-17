Son Dakika | Norwich City, İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi
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Son Dakika | Norwich City, İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi

Son Dakika | Norwich City, İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City, Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City, Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

Rakipleri Brentford ile Swansea City'nin bu haftaki maçlarında berabere kalarak puan kaybetmesinin ardından 90 puanla lider Norwich City, maça çıkmadan Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Ligin 42. haftasında bugün TSİ 22.00'de Bournemouth'u konuk edecek Norwich City, kalan 5 maçında 5 puan elde etmesi halinde bu sezon Championship şampiyonluğunu da ilan edecek.

Premier Lig'de 2019-2020 sezonunu 20. sırada tamamlayarak küme düşen Norwich City, gelecek sezon 5. kez Premier Lig'de mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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