Son dakika! Nevşehir Belediyespor gurbetçi futbolcuyu transfer etti
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Son dakika! Nevşehir Belediyespor gurbetçi futbolcuyu transfer etti

Son dakika! Nevşehir Belediyespor gurbetçi futbolcuyu transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, son olarak Keçiörengücü forması giyen 21 yaşındaki gurbetçi oyuncu Malik Karaahmet ile anlaştı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, son olarak Keçiörengücü forması giyen 21 yaşındaki gurbetçi oyuncu Malik Karaahmet ile anlaştı. Çeşitli yaş kategorilerinde milli takım formasını da giyen forvet oyuncusu kırmızı-beyazlı formayı giydi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son dönemde yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren kırmızı-beyazlı ekip forvet hattını Malik Karaahmet'i kadrosuna katarak güçlendirdi.

Gurbetçi oyuncu kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreni ile sözleşme imzaladı. Futbola Almanya'da Frankfurt altyapısında başlayan ve Karlsruhe takımında da forma giyen Malik Karaahmet ardından Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray U21 takımının ardından Kırklarelispor, Düzcespor ve Keçiörengücü takımlarında da top koşturan genç oyuncu U15, U16, U17 VE U18 Türk Milli Takımlarında da uluslararası müsabakalarda görev aldı.

Malik Karaahmet'in takıma büyük güç katacağını ve kısa sürede kendisini ispatlayacağını belirten Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç, genç oyuncuya sakatlıklardan uzak başarılı bir sezon geçirmesini diledi.

Dirikoç, "Yöneticilerimiz ve teknik heyetimiz ile birlikte transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Taraftarlarımızın gurur duyacağı bir takım oluşturmak için büyük gayret sarf ettik. Aldığımız tüm oyuncuların hepsi birbirinden değerli. Tecrübeli oyuncuların yanı sıra yeteneğine, karakterine güvendiğimiz genç oyuncuları takıma kattık. Eksik bölgelerimiz için çalışmalarımız sürüyor" dedi. - NEVŞEHİR

Son dakika! Nevşehir Belediyespor gurbetçi futbolcuyu transfer etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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