Son Dakika: N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 22 yaşındaki Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından da altın kategoride gösterilen İstanbul Maratonu 43. kez koşuldu. Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı.

UGANDALI ATLET

Erkekler kategorisinde kazanan isim Ugandalı atlet Victor Kiplangat oldu. Kiplangat, 2:10.18 derecesiyle erkekler kategorisinde 1.liği elde etti.

12.30'DA AÇILACAK

Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak.

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