Son Dakika: Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Tarihimizdeki ilk altın madalya

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Son dakika: Mete Gazoz finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi yenerek olimpiyatlarda okçuluk tarihimizdeki ilk altın madalyamızı kazandı. Şampiyon Mete Gazoz'un madalyanın ardından ilk sözleri, "Söz vermiştim, sözümü tuttum" şeklinde oldu.

Tokyo'da klasik yay bireysel branşında mücadele eden Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi olurken, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da kazandırmış oldu.

"SÖZ VERMİŞTİM"

Mete altın madalyanın ardından, "Çok mutluyum.Artık Türk okçuluğunun altın madalyası var. Ben çok mutluyum Tokyo'da altın alacağım diye söz vermiştim, sözümü tuttum. Süper. Herkese çok teşekkür ederim."

BEŞİNCİ ALTIN MADALYA

Okçuluk, Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları tarihinde altın madalya kazandığımız beşinci branş oldu. Daha önce güreş, halter, judo ve tekvando da altın madalya kazanmıştık.

DÜNYA 1 NUMARASINI ELEDİ

Mete Gazoz, çeyrek finalde dünya 1 numarasını, yarı finalde ev sahibini, finalde ise geriden gelerek İtalyan rakibini yendi.