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Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak. Ön başvuru 1-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
31.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:02

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin yarın başlayacağını duyurdu. Elektronik ortamda yapılan başvurular 12 Haziran'a kadar sürecek, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

ÖN BAŞVURU 1-12 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA

19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için atama takvimi başlıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 1-12 Haziran tarihleri arasında alınacağı bildirildi. Başvurular elektronik ortamda alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak. Sonuçlara itirazlar 4-7 Ağustos tarihlerinde alınırken, bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta duyurulacak.

SONUÇLAR 1 EYLÜL'DE

Takvime göre atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak ve atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.

TABAN PUAN 50 OLACAK

60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirilirken, atama için başvurularda taban puan 50 olarak belirlendi. En fazla atama, 2 bin 831 atama ile sınıf öğretmenliği branşına yapılırken, din kültürü ve ahlak bilgisi alanında 1801, İngilizce'de 1739, ilköğretim matematik alanında 1701, okul öncesi öğretmenliğinde 1518, rehberlik alanında 1373, Türkçe'de 1300, özel eğitim branşında 1118, fen bilimlerinde 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşına ayrılan 900 kontenjanın 90'ı milli sporcuların atamaları için ayrılırken, kalan 810 kontenjan için başvuru alınacak.

Ekonomi Manşet

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