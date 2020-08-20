Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in Merkez Hakem Kurulu üyeleri ile birlikte görevini bıraktığını duyurdu.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Merkez Hakem Kurulu üyeleri ile birlikte istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir. Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız." 2019'DA GÖREVE BAŞLAMIŞTI Daha önce 2012-2014 yılları arasında da Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Zekeriya Alp, Temmuz 2019'da göreve başlamıştı.