Son dakika: Merkez Bankası'nın 2022 sonu enflasyon tahmini yüzde 29,75, dolar tahmini ise 16,13 TL oldu

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2022 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 16,13 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,75 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 29,75 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 21,39 iken bu anket döneminde yüzde 25,37'a, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 14,41'den yüzde 15,54'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bu anket döneminde 16,13 TL oldu. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde15,56 iken bu anket döneminde 16,85 TL'ye çıktı.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,93 iken, bu anket döneminde yüzde 14,27'ye geriledi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 14,53 iken, bu anket döneminde yüzde 14'e düştü.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken bu anket döneminde yüzde 3,7'ye geriledi. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,2 oldu.

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