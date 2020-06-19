Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi Son dakika: Merkez Bankası, Çin ile imzalanan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlamasının 18 Haziran'da yapıldığını açıkladı.

Merkez Bankası ile Çin arasından 2019 yılında yenilenen swap anlaşması kapsamında ilk fonlamanın müjdesini verdi. Dün gerçekleştirilen fonlama ile Türk şirketleri, Çin'den yaptıkları ithalatlarını yuan cinsinden ödedi.

Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadeler kulanıldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 yılında yenilenen swap (para takası) anlaşması çerçevesinde Çin Yuanı (CNY) fonlamasının ilk kullandırımları 18 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştır. Bu sayede ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk şirketleri, Çin'den ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirmiştir.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ MALİ İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK"

Swap anlaşması kaynaklarının kullanılmış olması, uluslararası ticaret ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk firmalarının uluslararası likiditeye erişimi açısından önem arz etmekte olup aynı zamanda her iki ülke arasındaki mali işbirliğini de güçlendirecek bir adım olarak değerlendirilmektedir.

"BU KAYNAKLARIN KULLANIMI DEVAM EDECEK"

Öte yandan ticari bankalar da uluslararası faaliyetlere ilişkin ürün yelpazelerini, söz konusu swap anlaşmasını dayanak alan bir strateji ile genişletebileceklerdir. TCMB, uluslararası ticaret ödemelerinin yerel para birimleri ile yapılmasının yanı sıra swap anlaşmalarını ve bu kaynaklarının kullanımını desteklemeye devam edecektir."