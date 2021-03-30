Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz
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Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz

Son dakika: 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, para politikası araçlarını bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirtti. Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar politika faizini enflasyon üzerinde tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel Kurul'da konuşan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, faiz konusunda dikkat çeken bir mesaj verdi. Kavcıoğlu, "Faizi enflasyon üzerinde tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Son bir yıldır yaşanan pandemi tüm dünya ekonomilerinde belirsizlikler ortaya çıkarmıştır. Büyüme performanslarını olumsuz yönde etkilemiştir. Ülkeler hastalığın olumsuz seyrini asgari seviyeye indirmeye çalışmışlardır. Para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyonda yüzde 5'lik hedefe sıkı sıkıya bağlıyız. Önümüzdeki dönemde TCMB çatısı altında üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğimize inanıyorum.

"TEMEL HEDEF ENFLASYONDA DÜŞÜŞÜ SAĞLAMA"

Para politikasını sade şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için önkoşul olduğunun farkındayım.

"KARARLARIMIZI VERİ ODAKLI ALACAĞIZ"

Enflasyon ve enflasyon beklentileri sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı veri odaklı alacağız. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız. Reform paketindeki kazanımların hayata geçirilmesi enflasyondaki kalıcı düşüş için kritik öneme sahip olacaktır."

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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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