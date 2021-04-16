Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 128 milyar dolarlık rezerv açıklaması
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Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 128 milyar dolarlık rezerv açıklaması

Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 128 milyar dolarlık rezerv açıklaması
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt verdi. Kavcıoğlu, döviz alım-satımlarının koordinasyon içerisinde yapılabilmesi için Şubat 2017'de Hazine Müsteşarlığı ile protokol imzaladıklarını bildirdi. Kavcıoğlu, "Protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunuldu." ifadelerini kullandı.

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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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