Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız
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Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız

22.03.2021 18:04 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:23
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız

Son dakika: Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk mesajını kamuoyuyla paylaştı. Kavcıoğlu, "Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek. Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Bankası Başkanlığı görevinden alınıp yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesiyle TL değer kaybederken, altın ve dolar hızlı yükseldi. Bu gelişmelerin ardından Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu çalışma arkadaşlarına mesaj gönderdi.

KAVCIOĞLU'NDAN PİYASALARA 'GÜVEN' MESAJI

Kavcıoğlu, "Görevimizi tüm paydaşlarla iletişim kaynaklarını etkin tutarak yürütmeye devam edeceğiz. Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı, sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız. Enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle şeffafflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları (5)
ŞEFFAFSIZLIK: sen de elendin çık
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PİSİKOLOĞ: sonunda gülmekten ölecem rahat edersiniz
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HAMZA: son 3 yıldır bir sürü yönetici başkan gitti geldi ama başarı yok demek ki daha üst kademelerde yani ülkeyi yönetenler de bir sorun var . . . paramız eriyor her gün ben şimdi nasıl türk lirasına güveneceğim ? eski yıllarda ki gibi maaşı alır almaz dövize mi çevirelim işi işi bilene yaptırın yada bırakın yapacak kişilere.
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