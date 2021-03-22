Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız

Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Bankası Başkanlığı görevinden alınıp yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesiyle TL değer kaybederken, altın ve dolar hızlı yükseldi. Bu gelişmelerin ardından Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu çalışma arkadaşlarına mesaj gönderdi.

KAVCIOĞLU'NDAN PİYASALARA 'GÜVEN' MESAJI

Kavcıoğlu, "Görevimizi tüm paydaşlarla iletişim kaynaklarını etkin tutarak yürütmeye devam edeceğiz. Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı, sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız. Enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle şeffafflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.