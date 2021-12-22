Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'ta piyasaya yaptığı müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'ta piyasaya yaptığı müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk doğrudan müdahalede döviz satım tutarının 844 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası, Aralık ayında ilki 1 Aralık'ta olmak üzere toplam 5 müdahalede bulunmuştu. TCMB sırasıyla 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde satım yapmıştı.

Merkez Bankası yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

TCMB, doğrudan müdahalelerin 15 iş günü sonrasında satım miktarının açıklanması kapsamında bilgi verdi. Buna göre 1 Aralık'ta yapılan ilk doğrudan müdahalede döviz satım tutarı 844 milyon dolar oldu.

Dövize ikinci müdahalede 300 milyon dolarlık, üçüncü müdahalede 500 milyon dolarlık, dördüncü müdahalede 2,5 milyar dolarlık, beşinci müdahalede ise 2 milyar dolarlık satım yapıldığı belirtiliyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Son Dakika: Merkez, yeni mevduat sisteminin ilk rakamını paylaştı! İşte bugün için dolar alış kuru

Son Dakika: Merkez, yeni mevduat sisteminin ilk rakamını paylaştı! İşte bugün için dolar alış kuru

 Bakan Nebati ve Merkez'in art arda açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum

Bakan Nebati ve Merkez'in art arda açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (5)
Umit Cetin:ekonomi kötüye gidince dış minnaklar iyiye gidince ben başardım ya cidden böyle bir iş varsa bizde çalışalım ne güzel hayat kötüyse sorumlu başkası iyiyse sorumlusu benim Cevap Yaz 17 32 Yayından Kaldır
Tarık Ziya:hukumet ne yapsa size yaranamıyor yükseldi konuşuyorsunuz, düşürdü bin bahane. 0 0 Yayından Kaldır
Kurt bey:Adam zaten kur saldırısı var diyor herdefasinda. Anlaman git herhal. 0 0 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title