Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'ta piyasaya yaptığı müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi
Son dakika: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk doğrudan müdahalede döviz satım tutarının 844 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Merkez Bankası, Aralık ayında ilki 1 Aralık'ta olmak üzere toplam 5 müdahalede bulunmuştu. TCMB sırasıyla 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde satım yapmıştı.
Merkez Bankası yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.
TCMB, doğrudan müdahalelerin 15 iş günü sonrasında satım miktarının açıklanması kapsamında bilgi verdi. Buna göre 1 Aralık'ta yapılan ilk doğrudan müdahalede döviz satım tutarı 844 milyon dolar oldu.
Dövize ikinci müdahalede 300 milyon dolarlık, üçüncü müdahalede 500 milyon dolarlık, dördüncü müdahalede 2,5 milyar dolarlık, beşinci müdahalede ise 2 milyar dolarlık satım yapıldığı belirtiliyor.
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