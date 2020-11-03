Menemenspor'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 30'a yükseldi

İzmir'de geçen haftadan bu yana koronavirüs salgınıyla boğuşan TFF 1'inci Lig temsilcisi Menemenspor'da vaka sayısı 30'a ulaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 30'a yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 Ekim Perşembe günü uygulanan Kovid-19 testlerinde 13 kişinin, ertesi gün ise 9 kişinin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

30 VAKANIN 16'SI FUTBOLCU

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın oynanacak Anagold 24Erzincanspor maçı öncesinde tekrar test yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beş futbolcumuz, teknik direktörümüz Cenk Laleci, 1 masör, 1 malzeme sorumlusu olmak üzere toplam 8 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde kulübümüzde pozitif vaka sayısı 30 kişiyi bulmuştur. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır."

Menemenspor'da 30 pozitif vakadan 16'sı futbolcularda görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp