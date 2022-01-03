Son dakika: Enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu
Son dakika: Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli zammı da ortaya çıktı. Buna göre, memur ve memur emeklilerine yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.
TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından memur, memur emeklileri ve SSK emeklilerinin zam oranı da netleşti. TÜİK'in verilerine göre 2021'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 23,65 olarak gerçekleşti.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Buna göre memurlar yüzde 20,65 oranında enflasyon farkı alacak. Memurlar 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 sözleşme zammı almıştı. Bununla birlikte memur ve memur emeklilerin ocak maaşına toplam yüzde 25,65'lik artış yansıyacak. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25,47, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,47 olarak şekillendi.
REFAH PAYI ARTIŞI GÜNDEME GELEBİLİR
Bu zamların üzerine 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.
MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?
- En düşük memur maaşı: 5.665
- En düşük memur emeklisi aylığı: 4.037
- En düşük işçi emeklisi aylığı: 2.041
- En düşük esnaf emeklisi aylığı: 2.214
- En düşük çiftçi emeklisi aylığı 2.087
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