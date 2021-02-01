Son Dakika: Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı
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Son Dakika: Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

01.02.2021 13:18 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:42

Son dakika: Okan Buruk ile yollarını ayıran son şampiyon Medipol Başakşehir, yeni hocasını buldu. Turuncu-lacivertli kulüp, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın katıldığı imza töreninde açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, şampiyon Başakşehir ailesinin bir parçası olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Son Dakika: Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

"BULUŞMAMIZ TÜRK FUTBOLUNA DEĞER KATACAK"

Aykut Kocaman'ın Türkiye'nin en değerli teknik direktörlerinden biri olduğunu belirten Göksel Gümüşdağ, "Tecrübesi ve birikimiyle Başakşehir ailesine çok katkısı olacağına inanıyorum. Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük döneminde kupa kazanmaya alışkın, başarı odaklı bir teknik adam. Kurulduğu günden bu yana bilimsel çalışmalara önem veren İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile, yapay zeka ve teknolojiyi futbolla buluşturan Avrupa'daki sayılı teknik direktörlerden biri olan Aykut Kocaman'ın buluşmasının Türk futboluna değer katacağı düşüncesindeyim. Ligdeki sıralamamız ve takımımızdaki sakatlıklar nedeniyle zor bir dönemde görevi devraldı. Şu anda kadromuzda yer alan 10 futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Şanssız bir dönemden geçiyoruz ancak el birliğiyle yeniden ligde üst sıralara çıkarak kulübümüzü hak ettiği noktalara taşıyacağız. Bu hedefle elini taşın altına koyan Aykut Kocaman'a bir kez daha ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyorum." dedi.

Son Dakika: Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı
Haber Yorumları (5)
REİS: ilk maçında cincona bi sürpriz yap. . . imPARA nın bir havasını al. bakayım aykut
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SELCUK: hayirli olsun basaksehire bundan sonra maclarin 0-0 1-1 leri cok seyrederiz
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ALISON: Yeni bir kulüp yeni bir başlangıç biraz olsun yüz ifaden değişsiniz birazcık gülümse tebessüm et be adam.
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