Maltepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı
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Maltepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı

Maltepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 17 Ağustos'ta törenle hizmete açıldı.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 17 Ağustos'ta törenle hizmete açıldı.

Ağız ve diş sağlığı konusunda hizmet sunacak olan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açılış törenine Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi Emekli Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ali Nevzat Aygün, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Şahin Karasar ve diğer yetkililerle konuklar katıldı.

Her türlü cerrahi ve tedavi hizmetlerini İstanbullularla buluşturacak olan poliklinikte, alanında uzman doktorlar hizmet verecek.


Maltepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı
Maltepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı
Maltepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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