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Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek

Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
05.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:19

Son dakika: Koronavirüs salgını ülkemizde etkisini yitirmeye başlarken; normalleşme adımları da atılmaya başlandı. Berberler ve AVM'lerden sonra ülkede faaliyetleri durdurulan tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle fabrikalar için üretimin durdurulması kararı alınmış ve bu kararla fabrikalar geçici olarak faaliyetlerini sonlandırmıştı. Ancak koronavirüs salgınının düşüşe geçtiği ülkemizde; normalleşme çalışmaları kapsamında 11 Mayıs'tan itibaren Türkiye'deki tüm ana fabrikalar yeniden faaliyete geçecek.

BAKAN DUYURDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm ana fabrikalar tekrar faaliyetlerine başlamış olacak" dedi.

YENİ BİR TEST LABORATUVARI YAPILACAK

Bakan Varank "Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firma faaliyetlerine devam etti. Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvar da Ankara'da kurulmuş olacak" açıklamasında bulundu.

Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek

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