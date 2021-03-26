Son Dakika | Korkuteli Belediyespor, hazırlık maçında sahadan galip ayrıldı

Son dakika spor haberine göre Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4'üncü bölge, 6'ıncı gurupta mücadele edecek olan Korkuteli Belediyespor, Belek'te devem eden kamp kapsamında Bucak Oğuzhanspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-1 kazandı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4'üncü bölge, 6'ıncı gurupta mücadele edecek olan Korkuteli Belediyespor, Belek'te devem eden kamp kapsamında Bucak Oğuzhanspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-1 kazandı.

17-18 Nisan'da başlayacak olan Bölgesel Amatör Futbol Liginde Kepez Belediyespor, Manavgat Belediyespor ve Demre Belediyespor ile aynı grupta yer alan Korkuteli Belediyespor, kamp süresince 7 hazırlık maçı oynayacak.

Teknik direktörü Yılmaz Özlem yönetiminde geniş bir kadroya sahip olan Korkuteli Belediyespor, karşılaşmaya 2 faklı kadro ile çıktı. İlk yarıda 2-0 öne geçen Korkuteli Belediyespor, karşılaşmanın 2'inci yarısında farklı bir kadro ve 1 kişi eksik çıkarak takımı denedi. Korkuteli Belediyespor, Bucak Oğuzhanspor karşılaşmasında sahadan 2-1 üstün ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı