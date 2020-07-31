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Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı.

31.07.2020 00:11 | Son Güncelleme: 31.07.2020 00:41

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının Cumhurbaşkanı kararı bir ay daha uzatıldığını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz" dedi.

Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı

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Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
Haber Yorumları (3)
OMAR: Allahım sana havale ediyorum bunları
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ZETNAKAH: 1. 100TL ile Nisan 15 ten beri geçinmeye çalışan arkadaşlarım var. İş verenler bu iyi niyeti suistimal ediyorlar.
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GURBETCİ: 1 ay daha, yakinda 1 yil daha. Allah yardimciniz olsun
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