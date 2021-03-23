Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı
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Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı

23.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:10

Son dakika: Dün yaşanan kayıplar nedeniyle iki kez işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul'da bugün de benzer bir karar alındı. Güne yüzde 5'ten fazla kayıpla başlayan borsada devre kesici uygulanarak tüm işlemler durduruldu. İşlemler 10.30 tekrar başladı ancak kayıplar yüzde 7'yi aşınca bir kez daha işlemler durduruldu. işlemler 11.01 itibarıyla tekrar başladı.

BIST 100 Endeksinin güne yüzde 5,39'luk kayıpla başlamasının ardından dün olduğu gibi bugün de devre kesici uygulandı. 10.30'da işlemlerin tekrar başlamasıyla kayıplar artarak devam edinci bir kez daha işlemlere yarım saat ara verildi.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Saat 10:31:08 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci aşaması tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10.51.08'de tek fiyat emir toplama, 10.56.08'de eşleştirme yapılacak ve 11.01.08'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.51.08'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 11.01.08'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 11.01.08'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 11.01.08'da yeniden başlayacaktır."

SADECE 4 HİSSEDE ARTIŞ SÖZ KONUSU

Bankacılık hisselerindeki yüzde 9 değer kaybıyla dikkat çekerken BİST100'deki 91 hisse değer kaybetti. 49 hisse senedinde düşüş yüzde 7'nin üzerinde. Sadece 4 hisse senedinde düne göre artış söz konusu. (Beşiktaş, TOFAŞ, Vestel ve SASA) BİST 100'degeçen cuma günkü kapanışa göre toplam değer kaybı yüzde 16 seviyesini geçti.

DÜNDE İKİ KEZ DURDURULMUŞTU

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi dün de iki kez tetiklenerek sürekli işlemlerin geçici olarak durdurulmasına neden olmuştu. Devre kesici, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı

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Haber Yorumları (18)
HAVA BOŞLUĞUNDA DEVA EDİYORUZ. PİLOT NERDEEEEEEE: Hava boşluğunda deva ediyoruz. Pilot nerdeeeeeee
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BURAK: yazik gunah insanlar ne para kaybediyorlar sebep olan enflasyonu halletmeden faiz indirecem denip istikrar bozulursa klasik sonuç......sebep enflasyondur önce zamlara sebep olan dövizi düşür..doviz cinsi lux ithalatı yasakla hammadde ara hammadde üretimini sınırsız destekle...uretmedigini tüketme özenti olma..enflason da dovizde yariya düser...
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ENES: ezanlar susmayacak bayraklar inmeyecek bizi susturamayacaksınız. dış güçler doları arttırdı diye reisi yedirmeyeceğiz.
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