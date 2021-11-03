Son dakika: Kasım ayında kiralara en fazla yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek
Son dakika: 2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 17,09 oldu. Böylece kasım ayında kiralara en fazla %17,09 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde TÜFE aylık %2,39, yıllık %19,89 arttı. Ekim ayında 12 aylık TÜFE ise %17,09 oldu. Buna göre, kasım ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %17,09 oldu.
Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
Zam oranı: %17,09
Zam bedeli: 170 lira
Zamlı kira bedeli: 1.170 lira
Eski kira: 1.100 lira -Yeni kira: 1.288 lira
Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.405 lira
Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.522 lira
Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.639 lira
Eski kira: 1.500 lira -Yeni kira: 1.756 lira
Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.873 lira
Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.990 lira
Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.107 lira
Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.224 lira
Eski kira: 2.000 lira -Yeni kira: 2.341 lira