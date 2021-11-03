Son dakika: Kasım ayında kiralara en fazla yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Kasım ayında kiralara en fazla yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: 2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 17,09 oldu. Böylece kasım ayında kiralara en fazla %17,09 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde TÜFE aylık %2,39, yıllık %19,89 arttı. Ekim ayında 12 aylık TÜFE ise %17,09 oldu. Buna göre, kasım ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %17,09 oldu.

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: %17,09

Zam bedeli: 170 lira

Zamlı kira bedeli: 1.170 lira

Eski kira: 1.100 lira -Yeni kira: 1.288 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.405 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.522 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.639 lira

Eski kira: 1.500 lira -Yeni kira: 1.756 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.873 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.990 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.107 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.224 lira

Eski kira: 2.000 lira -Yeni kira: 2.341 lira

Son Dakika: Enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 olduSon Dakika: Enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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