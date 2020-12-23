Son Dakika | Karacabey'e tohum firmalarının yatırımları sürüyor
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Son Dakika | Karacabey'e tohum firmalarının yatırımları sürüyor

23.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:25
Son Dakika | Karacabey'e tohum firmalarının yatırımları sürüyor

Son dakika habere göre Tarıma dayalı güçlü sanayii ve bereketli toprakları ile çok sayıda önemli işletmeye ev sahipliği yapan Karacabey'de yatırımlar sürüyor.

Tarıma dayalı güçlü sanayii ve bereketli toprakları ile çok sayıda önemli işletmeye ev sahipliği yapan Karacabey'de yatırımlar sürüyor.

Tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının ilçeye çekilmesi maksadıyla önemli işlere imza atan Karacabey Belediyesi'nin bu çalışmaları meyvelerini verirken, daha önce Japon ve Lübnanlı tohum firmalarının yatırım yapma kararının ardından, bu kez de CMC Agro Tohumculuk firması ilçeye yatırım yapma kararı aldı.

Firma Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Cabbaroğlu ile bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Özkan, 3T vizyonu ile Karacabey'i tarım ve teknolojide daha iyi noktalara ulaştırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, bu tip yatırımlarla kentin çok daha iyi noktalara ulaşacağını söyledi.

Tarımı teknoloji ile buluşturan proje

Ali Özkan, daha önce Japan ve Lübnanlı Tohum firmalarının ardından CMC Agro Tohumculuk firmasının da ilçeye tarım yapma karalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Özkan, 3T formülüne vurgu yaparak yaptığı açıklamasında, "Tarımı teknoloji ile birleştiren bir yeni projeyi daha ilçemize duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çağımızın yadsınmaz gerçeği olan teknoloji ve bölgemizin mutlak değerleri arasındaki tarımın bir arada gelişmesi çok önemli. Bu tip yatırımlar, ilçemizde istihdama ve gençlere de önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Başkan Özkan'ın belediye başkanlık makamında bir araya geldiği CMC Agro Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Cabbaroğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celalettin Öztürk de gerçekleşen görüşmeden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Karacabey'in sahip olduğu potansiyelin farkında olduklarını ve kentin gelişimine katkı sağlayacak her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Cabbaroğlu ve Öztürk, yatırımın şimdiden Karacabey için hayırlı olmasını diledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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