Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler yalnızca hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterecek
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Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler yalnızca hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterecek

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika! 17 Mayıs saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar devam edecek kademeli normalleşme döneminde alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları ise kapalı olacak.

17 gündür uygulanan tam kapanma dönemi yarın sabah sona eriyor. Yeni dönemin ayrıntıları ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile duyuruldu. Buna göre tüm ülkede 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

SADECE HAFTA İÇİ AÇIK OLACAK

Bu sürecin en merak edilen konularından biri de alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağı idi. Genelge ile tüm sorular yanıt buldu. Kademeli normalleşme sürecinde AVM'ler hafta içi 10.00 ve 20.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Hafta sonları alışveriş merkezleri kapalı olacak.

Öte yandan 17 Mayıs-1 Haziran arasında kahvehane, çay bahçesi, sinema salonu, halı saha, internet kafe, yüzme havuzu ve spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.

Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler yalnızca hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterecek
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler yalnızca hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterecek - Haberler Ekonomi
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