Son Dakika: İstanbul'da kamu mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
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Son Dakika: İstanbul'da kamu mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi

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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kesiminde çalışma saatlerinin 10.00-16.00 olarak belirlendiğini açıkladı.

Korona virüs vakalarının artmasının ardından ülke genelinde bir dizi yeni tedbir alındı. Bu kapsamda kamuda çalışanlarının mesai saatlerinde de değişikliği gidildi.

MESAİ SAATLERİ 10.00-16.00 OLARAK GÜNCELLENDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kamu kesiminde çalışma saatlerinin 10.00-16.00 olarak belirlendiğini açıkladı.

"İDARİ İZİN KAPSAMINDAKİ PERSONELE KOLAYLIK GÖSTERİLECEK"

Yerlikaya paylaşımında "Kıymetli İstanbullular, Kamu kesiminde; güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma hizmetleri hariç, mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlemiştir. İdari izin kapsamındaki personele gerekli kolaylık gösterilecektir" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İstanbul'da kamu mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
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