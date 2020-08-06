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Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı

Son dakika: İstanbul merkezli mobil oyun firması Rollic Games, 168 milyon dolara (1 milyar 194 milyon TL) ABD'li Zynga'ya satıldı. Zynga, haziran ayında da Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almıştı.

06.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:07

Haziran ayında Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın alan ABD'li Zynga Games, Türkiye'den bir oyun şirketini daha satın aldı. Zynga, İstanbul merkezli mobil oyun firması Rollic Games'in yüzde 80'ini 168 milyon dolar karşılığında satın aldı.

2018 ARALIK'TA KURULMUŞTU

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zynga CEO'su Frank Gibeau, "Rollic arkasında müthiş yaratıcı bir ekibe sahip. Rollic ve Zynga birlikte çok daha hızlı büyüyecek" ifadelerini kullandı.

Rollic Games 2018'in Aralık ayında Burak Vardal, Deniz Başaran, and Mehmet Can Yavuz tarafından kurulmuştu.

GÜNLÜK 5 MİLYON KULLANICIYA SAHİP

Şirket özellikle ABD pazarında 'ücretsiz oyunlar' katagorisinin en çok indirilenler bölümünde sıklıkla yer buluyordu. Günlük 5 milyon, aylık ise 65 milyon aktif kullanıcıya sahip olan RollicGames, Tangle Master 3D, Go Knots 3D ve Repair Master 3D gibi oyunları portföyünde bulunduruyor.

PEAK GAMES TÜRKİYE'NİN İLK UNICORN'U OLMUŞTU

Zynga geçtiğimiz haftalarda Türk oyun şirketi Peak'i 1.8 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Henüz halka açılmamış, değeri 1 milyar doların üzerinde, genç teknoloji şirketlerine 'unicorn' deniyor. Dünya genelinde 500'e yakın unicornbulunuyor. Söz konusu 1.8 milyar dolarlık satış Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en büyük şirket satışlarından biri olmuş, bu satış sonrası Peak Games Türkiye'nin ilk unicorn'u olmuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı

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Haber Yorumları (5)
MUHENDİS: Satildi iyi oldu zaten butun teknik ekipman disardan aliniyordu.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AFERİN SİZE!: Bir ithalat fabrikası daha gitti yani. Başarılı şirketlere çökmek ABD li şirketlerin stratejisidir. ABD li şirket: Bak sen iyi gidiyosun bizim müşterilerimizden pay alıyorsun. Ülkende döviz kazanıyor. Olmaz ki ama bak, sen ülkene kazandırma al sana para doya doya harca, çalışma, gelişme ne gerek var amaç para değilmi? Bizde senin birikiminle sana verdiğimiz parayı fazlasıyla kazanırız, böylece bizim ülkemiz kazanır kabul mü? Bizimkiler: Eveet çok iyi fikir. Bu bir ticari başarı helal olsun bizee
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SAMSUN: Yasasin oparasyon tmm yerli hicbirsey kalmadi malesef
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