Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak

Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 23 Mart tarihinde ziyaretçi girişlerine kapatılan tarihi Kapalıçarşı, 1 Haziran'da alışverişe açılacak. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla detayları açıklayacak.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Kapalıçarşı, yeniden ziyarete açılıyor.Turistlerin uğrak noktası tarihi Kapalıçarşı, 23 Mart tarihinde ziyaretçilere kapatılmıştı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, çarşının yeniden ziyarete açılmasına karar verildi.

BAŞKAN DETAYLARI YARIN AÇIKLAYACAK

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla koronavirüse karşı aldıkları önlemleri anlatarak, tarihi çarşının açılış sürecini açıklayacak.

TEDBİRLER ARTIRILACAK

Her gün binlerce turist ağırlayan Kapalıçarşı'nın açılışından hemen önce komple dezenfekte edilecek. Maskesiz çarşıya giriş yasak olacak. Ziyaretçilerin girişlerde ateşi ölçülecek. Çalışanlar ve ziyaretçiler sosyal mesafe kurallarına dikkat edecek ve hijyen kurallarına özen gösterecek.

Kaynak: İHA