Son Dakika: Isparta'ya 2 futbol sahası ve 17 semt sahası geliyor Son dakika haberleri... Isparta AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Ankara'da ziyaret etti.

Isparta AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Ankara'da ziyaret etti. Ziyarette Milletvekili Gökgöz ile Belediye Başkanı Başdeğirmen, kente kazandırılması için hazırlanan projeleri Bakan Kasapoğlu'nun onayına sundu. Isparta Emre Mahallesi ve Fatih Mahallesi'ne UEFA Standartlarında 2 sentetik saha yapılacağının müjdesini veren Belediye Başkanı Başdeğirmen, "Isparta'da amatör kulüplerimize buradan müjdeyi veriyoruz. Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz'le birlikte Ankara'da bir takım ziyaretlerde bulunduk. Bakanlarımızı ziyaret ettik. Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da projelere destek verdi. Emre ve Fatih Mahallesi'ne yapılacak olan tesisler, Isparta'nın sporuna büyük katkı sağlayacak. Ayrıca Fatih Mahallesi'ne bir yüzme havuzu yapılacak. Basketbol ve voleybol alanlarının da olduğu Spor Kompleksi Isparta'mıza hayırlı olsun. Ayrıca 17 semt sahası da kent merkezimize yapılacak. 2020 yılı faaliyet programında projeler yer alacak" dedi.

Başdeğirmen ayrıca, Ankara'nın kaynaklarından yararlanmak için geliştirilen projelerin yatırım süreçlerinin hızlanması için ziyaretlerde bulundu.

Başkan Başdeğirmen ve beraberindeki teknik heyete Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de eşlik etti. Isparta heyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ziyaretinde otogar kavşağı ihale sürecinin hızlandırılması konusunda destek talep edildi.

Isparta AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun projeleri onayladığını belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in tesisleşme ve altyapı anlamında önemli projelerinin olduğunu kaydetti. - ISPARTA

Kaynak: İHA