Son dakika: İngiltere, Donbas kararı sonrası Rusya'nın 5 bankasına yaptırım kararı aldı

Tüm dünya Rusya-Ukrayna krizine odaklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam ayrılıkçı bölgeler Luhansk ve Donetsk'in (Donbas) bağımsızlığını tanıdı. Rusya'nın aldığı bu karar tepki çekerken, yaptırımlar da üst üste gelmeye başladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgesiyle ticareti yasaklayan kararnameyi imzaladı. Almanya ise Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini durdurdu. Son yaptırım kararı ise İngiltere'den geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 5 Rus bankasını yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

HANGİ BANKALARA YAPTIRIM UYGULANACAK?

Putin'e diploması konusunda her şansı verdiklerini söyleyen Johnson, "Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'a yaptırım kararı aldık. Bunun yanı sıra serveti çok olan 3 isme de yaptırım uyguladık. Bu kişilerin İngiltere'deki tüm varlıklarını donduruyoruz. Bu kişiler İngiltere'ye giremeyecek." dedi.

RUS MİLYARDER DE YAPTIRIM LİSTESİNDE

Johnson'ın bahsettiği isimler arasında Gennady Timchenko da bulunuyor. Putin'e yakınlığıyla bilinen Timchenko, enerji, altyapı ve inşaat sektörlerinde çok aktif. Resmi verilere göre Rusya'nın en zengin 6'ncı ismi olan Timchenko'nun yaklaşık 19 milyar dolarlık serveti olduğu tahmin ediliyor.

İŞGAL OLURSA YAPTIRIMLAR ARTACAK

İşgal olma durumunda yaptırımların artacağını da belirten Johnson, "Bu hazırladığımız ilk engelimiz daha fazlası olacak. İşgal durumunda daha fazla yaptırım olacak. ABD ve Avrupa ile birlikte durumun büyümesine bağlı olarak yaptırımlarımızı büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

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