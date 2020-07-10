Son dakika! İnegöl Belediyespor'da voleybolculara sağlık kontrolü Son dakika haberi... AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi İnegöl Belediyespor'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi İnegöl Belediyespor'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti.

Bugün yapılan sağlık kontrollerinde turuncu lacivertli ekibin sporcuları sırasıyla; efor testi, ortopedi, travmatoloji muayenesi, iç hastalıkları kontrolü, kan ve idrar tahlilleri, kardiyoloji kontrolü ve genel cerrahi muayenelerinden geçirildi. İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 13 Temmuz Pazartesi günü tesislerde yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: DHA