Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından sağlık koşullarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu. Bu paylaşımın doğru olup olmadığı henüz netleşmezken, İletişim Başkanlığı Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili olarak açıklama yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sağlık koşullarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu. Paylaşımınla ilgili olarak hükümetten henüz açıklama gelmezken gözler Resmi Gazete'nin 9 Kasım tarihli sayısına çevrildi.

Berat Albayrak'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

RESMİ GAZETE'DE KABİNE DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ BİLGİ YER ALMADI

Resmi kurumlardan Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasına ilişkin kesin bir açıklama yapılmazken gözlerin çevrildiği Resmi Gazete'nin 9 Kasım 2020 tarihli sayısında da istifa ya da kabine değişikliğine dair bir bilgi yer almadı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPACAK

İstifanın gerçek olup olmadığı merak konusu olurken, İletişim Başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak bir açıklama geldi. Başkanlık, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı ile ilgili olarak açıklama yapacak.

NE OLDU?

Dün akşam Bakan Albayrak'ın Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yaptı. Albayrak'ın paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" ifadeleri kullanıldı. Bakan'ın istifa paylaşımı henüz resmi bir kaynaktan teyit edilmedi.