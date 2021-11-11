Son dakika: İfadesi de kurtulmasına yetmedi! Tosuncuk'un ağabeyi Çiftlik Bank ana davasından da tutuklandı

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirilmiş ve 7 Temmuz'da tutuklanmıştı. Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın da Uruguay'da yakalanarak tutuklandıktan sonra Türkiye'ye iade edilmişti. Fatih Aydın, 5 Kasım tarihinde Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

FATİH AYDIN ANA DAVADAN DA TUTUKLANDI

Mahkeme, bugün Aydın kardeşler hakkında yeni bir karara imza attı. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Aydın'ın Çiftlik Bank ana davasından da tutuklanmasına, Mehmet Aydın'ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"ALAKAM YOK" DEMİŞTİ



Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilmesinin ardından tutuklanan "Çiftlik Bank" davası sanıklarından Fatih Aydın savcılık ifadesinde "Ben kardeşim Mehmet Aydın'ın kurmuş olduğu şirketlerden biri olan şarküteride bir dönem nakliye işlerini yaptım. Daha sonra Kıbrıs'ta şirket açmak için işlem yaptım. Bu şirketi kurmak için ikinci isme gerek vardı. Bana formaliteden kağıt üstünde ortaklık teklif etti. Ben de formaliteden ortak oldum, kabul ettim ancak şirketler üzerinde herhangi bir işlem yapmadım. Bana hisse verdiği şirketin banka hesaplarındaki para giriş çıkışlarından haberim yoktur. Ben Çiftlik Bank oyun işlerinin hiçbir aşamasında bulunmadım. Ben Bitcoin makinelerinin akıbetiyle ilgili kardeşim Mehmet Aydın'ın söylemleri sonucu bilgi sahibi oldum. Herhangi bir ilgim ve alakam yoktur" demişti.

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